Seit 2023 versuchen Jobcenter in Deutschland, den Weg zwischen Geflüchteten und Unternehmen zu ebnen. Dabei steht oft die Frage im Fokus, wie Sprachbarrieren überwunden werden können. "Es geht darum, dass wir eben die geflüchteten Menschen, die bei uns ankommen, nicht nur obligatorisch in die Sprachkurse stecken, die vorgesehen sind. Sondern wir versuchen auch, parallel eine Arbeitsaufnahme zu fördern, um dort eben auch eine Integration in ein Kollegium, in ein Erwerbsleben zu erreichen und bei den geflüchteten Menschen wirklich auch den Spracherwerb voranzubringen."