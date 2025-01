Am Freitagmorgen hat es in Leipzig auf der Mockauer Straße einen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Transporter gegeben. Der Polizei zufolge hatte der Fahrer des Transporters beim Abbiegen eine entgegenkommende Straßenbahn der Linie 9 zu spät bemerkt. Es sei zu einem Zusammenstoß gekommen. In der Folge sei der Transporter gegen zwei geparkte Autos geprallt. Der Kfz-Fahrer sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt.