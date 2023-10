Bei der feierlichen Immatrikulationsfeier der Universität Leipzig am Mittwoch haben mehrere Hundert Studierende gegen die Einladung von mehreren AfD-Landespolitikern protestiert. Wie die "Leipziger Zeitung" (LZ) zuerst berichtete, hatten sich etwa 700 Studierende vor dem Gewandhaus versammelt. Zudem haben sich nach Aufforderung durch die Uni-Rektorin einzelne Vertreterinnen und Vertreter linker Hochschulgruppen im Großen Saal mit Redebeiträgen zu Wort gemeldet.

Eine Erstsemester-Studierende, die sich gegen eine Teilnahme an den Feierlichkeiten entschlossen hatte, sagte MDR SACHSEN im Umfeld der Veranstaltung: "Unsere Uni hat ein offenes und diverses Image und das gehört nicht hierhin." Ein anderer neuer Studierender, der der Feier ebenfalls fernblieb, erklärte: "Ich möchte nicht, dass die Uni Leipzig rechtsextreme Politiker an die Uni einlädt."

Der Chemie-Student Roman Behrends ist als Senator der Universität Leipzig eingeladen gewesen. Er kritisiert die Entscheidung und sagte, die AfD stehe offen gegen Wissenschaftsfreiheit und verbreite menschenverachtende Ideologien: "Deshalb haben wir uns dazu entschieden, gemeinsam mit den anderen progressiven studentischen Senatorinnen und Senatoren mit der Flagge ein Zeichen gegen die AfD an unserer Uni zu setzen", erläuterte Behrends weiter. Auch die Mitglieder der Juso-Hochschulgruppe forderten von der Universitätsleitung eine klare Haltung gegen die AfD, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben.

Bereits am Dienstag veröffentlichte die Unileitung eine Stellungnahme, in der sie erklärte, dass in Leipzig ansässige Bundes- und Landespolitikerinnen und -politiker ebenso auf der Gästeliste stehen wie gewählte Vertreterinnen und Vertreter des Leipziger Stadtrates. Dabei werde die Liste ausschließlich anhand der Ämter zusammengestellt und die Parteizugehörigkeit spiele keine Rolle.