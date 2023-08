Am Dienstag hat es in Sachsen erneut lokale Unwetter mit Windböen, Hagel und Starkregen gegeben. Wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig mitteilte, kamen in Plauen im Vogtland innerhalb einer halben Stunde 36 Liter Regen herab.

Im Erzgebirgskreis haben nach Polizeiangaben umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und hochgedrückte Gullydeckel mancherorts den Verkehr behindert. Im Bereich Aue-Bockau war die Bundesstraße 283 zeitweise voll gesperrt, weil Bäume und Äste die Fahrbahn blockierten. In Plauen sei eine Frau leicht verletzt worden, als ein Baum auf ihr Auto stürzte, berichtete ein Polizeisprecher in Zwickau.

Auch über Thüringen sind am Dienstag zum Teil schwere Gewitter hinweggezogen. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge kann es noch bis mindestens Donnerstag punktuell zu Unwettern kommen. Dabei sinken die Temperaturen. Am Wochenende ist dann mit einer Wetterberuhigung zu rechnen.

Heftige Gewitter haben bereits am Montag in Sachsen teils sehr große Regenmengen binnen kurzer Zeit gebracht. Mancherorts sei in wenigen Minuten so viel Niederschlag gefallen wie sonst binnen eines halben Monats, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig.