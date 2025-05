Sicher ein seltener Luxus in ihrem Leben, denn die Jugendlichen sind "einfache" Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Leipziger Medienkünstlerin Ute Richter stieß während ihrer Recherche zur "Schule der Arbeit" im Archiv des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig auf das Foto. Solche gemeinsamen Ausflüge waren Teil des Lehrplans, erzählt Richter. Stattdessen verzichtete man auf autoritäre Strukturen. "Das war eine Art Empowerment für junge Leute. Die haben im Obergeschoss gewohnt, immer im Turnus von neun bis zwölf Monaten. Und die waren alle in Lohn und Brot", sagt Richter.

Nach der Arbeit wurde miteinander diskutiert, es gab, innerhalb der Fabrik, Vorträge und kulturelle Angebote. "Das war ein reformerischer Ansatz, die Arbeiter in ihren Strukturen zu bilden", sagt Richter. Leipzig war Anfang des 20. Jahrhunderts ein industrielles Zentrum mit einer starken Arbeiterbewegung. Die Stadt habe damals erkannt, dass Demokratie durch Bildung der Arbeiter zu erreichen ist, so die Künstlerin.

Die Medienkünstlerin rekonstruiert in ihrem Buch die Geschichte dieser "Schule der Arbeit" anhand von Fotos, Dokumenten und Auszügen aus Fachbüchern der Schulgründerin Gertrud Hermes. Hermes beauftragte damals den Architekten Johannes Niemeyer mit dem Neubau am Rand des Auwaldes in Leipzig-Schleußig. Die Abbildungen aus dieser Zeit zeigen einen modernen Kubus, der zur Gartenseite durch eine Glasfront geöffnet ist.



Innaufnahmen und Grundrisse zeugen davon, wie zweckmäßig und schön auch das Hausinnere gestaltet war. "Das Tolle an diesem Gebäude", schwärmt Ute Richter: "Es hatte nicht nur eine moderne Form, sondern auch eine ganz moderne Haustechnik".