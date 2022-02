Lieferstopp Sachsen: Hilfe für Stromkunden aus Grundtarif

Jahrelang wurden Verbraucher animiert, den Strom- und Gasanbieter möglichst oft zu wechseln, um zu sparen. Nun gucken einige Schnäppchenjäger in die Röhre. Strom und Gas sind so teuer wie nie. Noch dazu haben einige Strom- und Gasanbieter die Lieferung gestoppt. Seitdem befinden sich viele Verbraucher in der oft teuren Grundversorgung wieder. Einen neuen Anbieter mit erschwinglichen Tarifkonditionen zu finden, erscheint unmöglich. Die Verbraucherzentrale Sachsen will nun den Betroffenen helfen.