Leipzig erwartet am Mittwoch zwei Großevents. Im Champions-League-Spiel treffen am Abend RB Leipzig und Sporting Lissabon im Stadion aufeinander, obwohl der Erstligist bereits ausgeschieden ist. In der Arena nebenan findet ab 20 Uhr ein Konzert der Wolfgang Petry-Show statt. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, wird es wegen beider Veranstaltungen ab dem Nachmittag zu Sperrungen rund ums Sportforum kommen.