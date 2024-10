Im letzten Bundesliga-Spiel der Leipziger gegen den FC St. Pauli in Hamburg im September kam die Mannschaft nur zu einem 0:0. Ein Szenario, das sich ebenso nicht wiederholen soll wie das Zweitrunden-Aus im Pokal in der Vorsaison. "Letztes Jahr sind wir früh ausgeschieden", sagte Trainer Marco Rose im Vorfeld des Spiels. Gegen den Bundesliga-Aufsteiger werde er mehr rotieren als zuletzt: "Wir kommen jetzt in eine Phase, in der wir jeden brauchen."