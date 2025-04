Die Prager Straße in Leipzig wird seit Montag gebaut . Wie aber die geplanten vier Spuren auf der Trasse am Völkerschlachtdenkmal untergebracht werden sollen, ist weiter offen. Grund ist unter anderem eine denkmalgeschützte Hecke. Sie darf nicht versetzt werden.

Über diese Entscheidung der Denkmalschutzbehörde ist der Leipziger Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch informiert worden. Auch die Umfassung am Südfriedhof dürfe nicht verändert werden. Damit fehlt der Platz, um vier Fahrspuren zu markieren.