Der Vater von drei Kindern im Alter von vier, neun und 16 Jahren und einem erwachsenen Stiefsohn hatte einen Gegenstand auf einer Tischtennisplatte für Müll gehalten. Durch die Detonation der "wie eine goldene Weihnachtskugel" aussehende Pyrotechnik hatte sich der 40-Jährige schwere Verletzungen an beiden Händen zugezogen. Er habe Brandwunden im Gesicht und am Oberkörper sowie Splitterverletzungen an den Augen erlitten, berichtet die Familie in dem Spendenaufruf.