Im Jahr 2021 hatte die VNG noch einen Milliardenumsatz. Die VNG wollte von russischem Erdgas unabhängiger werden und hat kriegsbedingte Mehrkosten in Millionenhöhe. Nun erntet das Unternehmen mit seinem Antrag auf Staatshilfen auch Kritik. Der Gasimporteur VNG will wegen der stark gestiegenen Energiepreise beim Bundeswirtschaftsministerium finanzielle Hilfen beantragen. Die Maßnahmen sollen die erheblichen Verluste auffangen und so eine Fortführung der Geschäftstätigkeiten ermöglichen, teilte die Tochter des Versorgers EnBW am Freitag mit.