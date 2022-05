Patientinnen: Abgerechnete Eingriffe hätten nicht stattgefunden

Neben diesen Operationen hat das Kopfzentrum noch weitere Eingriffe geltend gemacht, die die beiden Frauen nicht nachvollziehen können. In ihren Abrechnungsunterlagen findet Astrid Mosebach-Hippe für den 28.11.2017 folgende Einträge: Operative Eingriffe der Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie und eine Überwachung im Anschluss an einen operativen Eingriff. Gesamtsumme: 236,73 Euro. "Es war kein Instrument in meiner Nase", sagt Mosebach-Hippe. Sie habe auch keine Unterschrift für eine Zustimmung des Eingriffs geleistet. Insgesamt geht es um chirurgische Eingriffe an drei verschiedenen Tagen, an denen, so sagt sie, nur Kontrollen oder Beratungsgespräche bei Professor Strauß stattgefunden haben sollen.

Eine ganz ähnliche Geschichte hören wir von Marikka Fiedler: Für den 5.10.2017 rechnet das Kopfzentrum unter anderem Eingriffe der HNO-Chirurgie und eine postoperative Überwachung ab: Insgesamt 221,76 Euro. "Ich kann mich auch sehr gut an den Tag erinnern, dass das nicht der Fall war. Und auch kein anderer Eingriff", sagt Marikka Fiedler "Ich war nur so cirka 15 Minuten in der Praxis."

Professor Strauß: Medizinische Dokumentation beläge Eingriffe

Die beiden Frauen haben sich dann laut eigener Aussage unterhalten und sich gewundert: "Spätestens, als du dann auch die Unterlagen hattest", sagt Astrid Mosebach-Hippe zu Marikka Fiedler.

Es ist ja schon merkwürdig, dass das bei uns beiden passiert sein soll und wir beide uns nicht mehr erinnern können. Astrid Mosebach-Hippe

Für den 5.10.2017 rechnet das Kopfzentrum für Marikka Fiedler unter anderem Eingriffe der HNO-Chirurgie und eine postoperative Überwachung ab. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Beide Frauen bezweifeln Abrechnungen, die fast 1.000 Euro ausmachen. MDR exakt kontaktiert Professor Strauß, der uns zu den Vorwürfen schriftlich antwortet: "Für Kopfzentrum ist die Richtigkeit der Abrechnung, der von uns erbrachten Leistungen von oberster Priorität." Die medizinische Dokumentation, so schreibt er weiter, würde die Eingriffe eindeutig bestätigen.



Bei Astrid Mosebach-Hippe seien mit einer speziellen Technik bei allen drei Terminen, Teile der unteren Nasenmuschel verkleinert worden. Bei Marikka Fiedler hätte am strittigen Tag eine sogenannte Muschelkaustik stattgefunden, so schreibt es Professor Strauß. Dabei seien nach einer lokalen Betäubung mit Hilfe eines speziellen Lasers, Gewebeteile der unteren Nasenmuschel verkleinert worden.

Sowohl Marikka Fiedler als auch Astrid Mosebach-Hippe bestreiten, dass diese Eingriffe stattgefunden haben und versichern dies auch eidesstaatlich. "Uns wäre es lieber, das wäre nie passiert, das wäre nie aufgefallen. Aber wir können das ja nicht unter den Tisch fallen lassen", so Mosebach-Hippe. Es steht also Aussage gegen Aussage.

Die Vorwürfe gegen das Kopfzentrum und Professor Strauß

Es ist nicht der erste Vorwurf, der gegenüber dem Kopfzentrum geäußert wird. MDR exakt berichtet darüber bereits seit einem Jahr und hat etwa in einer Filiale Verstöße gegen das Recht auf Therapeutenwahl dokumentiert. So hieß es gegenüber einem Reporter, der mit versteckter Kamera gefilmt hatte, dass es Verschreibungen für bestimmte Therapien nur gebe, wenn sie hausintern eingelöst werden. Einen solchen Zwang bestreitet Professor Strauß damals in einem Interview.