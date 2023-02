Die kommunalen Kitas in Leipzig werden am Freitag bestreikt. Mehr als 40 Einrichtungen sind nach aktuellem Stand zumindest teilweise betroffen. (Symbolbild)

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hatten auf ihrer Internetseite bereits darauf hingewiesen, dass der öffentliche Nahverkehr in der Stadt von Freitag ab 3 Uhr bis Sonnabend, 5 Uhr, bestreikt wird. Es könne zu erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr kommen. Allerdings sei erst mit Beginn des Streiks klar, in welchem Umfang die Bus- und Straßenbahnlinien betroffen sind. Regionalbusse sowie Regionalzüge und S-Bahnen seien nach Kenntnis des Unternehmens nicht vom Streik betroffen. Laut LVB bleiben allerdings am Freitag die Service-Center am Hauptbahnhof sowie in der Markgrafenstraße geschlossen. Kunden könnten die Verkehrsbetriebe für Auskünfte aber telefonisch erreichen.