"Nach dem Abi wollte ich eigentlich erst mal verreisen und was mit Freunden unternehmen", erzählt Josephine. Etwas erleben, wozu sie vorher keine Chance hatte. Nach einem Sommer des Nichtstuns und der Langeweile zieht sie schließlich in eine WG mit einer Schulfreundin. Wenig später beginnt sie, Religionswissenschaft zu studieren.

Jeder Tag sei gleich, sagt Josephine. Es gebe kaum Abwechslung. Statt in Mensa und Hörsaal findet ihr erstes Semester im Bett und am Schreibtisch statt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht so ein paar Dinge verpasst hat", sagt Emi, eine Freundin von Josephine, die im September zu Besuch ist. Klar, es hätte sie auch schlimmer treffen können. "Ich denke, Corona stellt uns auf die Probe", sagt Josephine und versucht, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Sie müssten in jungen Jahren mit einer nie dagewesenen Situation klarkommen. "Man nimmt das so hautnah wahr, weil es uns wirklich extrem beeinflusst und beeinträchtigt."