In Leipzig können sich Menschen wieder bei der Unabhängigen Patientenberatung informieren. Die Beratungsstelle hat am Mittwoch nach monatelanger coronabedingter Pause wieder ihre Arbeit aufgenommen. Wie die Einrichtung mitteilte, richtet sich das Angebot an Menschen, die lieber von Angesicht zu Angesicht als per Telefon beraten werden möchten. Interessenten müssen allerdings einen Termin vereinbaren.