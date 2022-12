Bei der Person, die am Sonntag bei einem Brand tot in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Süden gefunden wurde, ist nun die Identität geklärt. Laut Polizei handelt es sich um die 66 Jahre alte Mieterin. Gebrannt hatte es in ihrer Wohnung in der dritten Etage in der Harkortstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen und fanden dabei die leblose Person.