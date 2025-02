Ohne die Zustimmung der Vermieter kann der Wohnungstausch nicht über die Bühne gehen. Nach derzeitiger Rechtslage wird ein neuer Mietvertrag abgeschlossen. Dazu sagte Ronald Linke, Vorstandsvorsitzender von Haus & Grund Leipzig: "Beim Neuabschluss kann der Vermieter den Preis anpassen, im Moment in Leipzig an die ortsübliche Vergleichsmiete zuzüglich 10 Prozent." Das seien die Regelungen der Mietpreisbremse.



"Aber wenn Sie eben ein Bestandsmietverhältnis haben, was weit unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet ist, würde das bei einem schlichten Wohnungstausch mit der zwingenden Vorgabe, den Mietpreis zu belassen, natürlich nicht möglich sein", so Linke weiter.