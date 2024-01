In Leipzig und auch in Dresden gilt eigentlich eine Mietpreisbremse. Diese besagt, dass bei Abschluss eines neuen Vertrages die Miete maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Wie hoch diese ist, kann im entsprechenden Mietspiegel der jeweiligen Stadt nachgesehen werden. Im Fall von möblierten Wohnungen jedoch ist die Anwendung der Mietpreisbremse gar nicht so einfach. "Der Begriff 'Mikroapartment' kommt im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in der Sächsischen Mietpreisbegrenzungsverordnung, die Dresden und Leipzig zu Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten erklärt (im Sinne von Paragraph 556d Absatz 2 Satz 2 BGB), nicht vor", erläutert Denise Wiedemann, wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, auf Anfrage der MDR-Wirtschaftsredaktion.