Yoga -Begeisterte aus ganz Deutschland werden sich für die nächsten drei Tage in der Leipziger Kongresshalle treffen. Die "Iyengar Yoga Convention" ist die erste Veranstaltung dieser Art in der Messestadt. Sie treffen sich unter dem Motto "Die Sprache des Yoga", um Lehren auszutauschen und gemeinsam Yoga-Posen und Atemübungen zu absolvieren - - sogenannte Asanas und Pranayamas.

Yoga-Lehrerin Nadin Fromm sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Wir leiten die Schüler an mit sehr klaren Worten. Diese Methode zeichnet sich durch eine hohe Präzision aus." Außerdem wisse das Team, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer - egal welchen Alters - auch mit dem Hintergrund einer Beeinträchtigung, Hilfsmittel benötigt. Da gäbe es viele, die den Yoga-Schülern erlauben in die jeweilige Position gut hineinzukommen und auch eine Zeitlang zu stehen, so Fromm.

Als Gastlehrerin haben die Organisatoren die internationale Yoga-Expertin Firooza Ali Razvi eingeladen, die am Wochenende alle Kurse anleiten wird. Die studierte Philosophin hat bereits Mitte der 1970er-Jahre Kurse und Yoga-Retreats in Indien und in Großbritannien geleitet. "Ihr Verständnis für die Philosophie prägt ihren Yogaunterricht und schafft eine tiefe Verbindung zwischen philosophischem Hintergrund und Yogapraxis", heißt es in der Ankündigung zum Kongress.