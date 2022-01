Viola Wohlgemut von Greenpeace Deutschland sagt, Ressourcenschutz sei Umweltschutz. Sie glaubt nicht, dass das freiwillige Engagement im Netzwerk die Lösung unseres Müllproblems bringt: "So lange, und das ist leider im Moment der Fall, das Produzieren von Müll und das Übernutzen von Ressourcen weltweit geschäftsträchtiger ist, als die Alternativen zu nutzen und Ressourcen zu schützen, wird sich das Konzept nicht durchsetzen. Deswegen brauchen wir gesetzliche Regeln, die das unterstützen."

Wohlgemut fordert, umfangreiche Mehrwegsysteme in unseren Gesellschaften zu verankern. Zum Beispiel mit Hilfe von Bibliotheken nicht nur für Bücher, sondern auch für Werkzeuge, Textilien, Haushaltsgeräte und anderes.

Als erste Stadt bekannte sich Capannori in Norditalien zum Zero-Waste-Ziel. Innerhalb von zehn Jahren hat die Kommune ihre Pro-Kopf-Abfälle um über 40 Prozent reduzieren können. Heute zählen sich europaweit rund 450 Kommunen und Städte zum Netzwerk.

In Deutschland sind derzeit unter anderen Kiel, München, Düsseldorf und Köln auf dem Weg zur Zero Waste City. Wer es ins Netzwerk geschafft hat, seine erklärten Ziele aber nicht erreicht, kann auch wieder rausfliegen. Tobias Peter aus Leipzig glaubt, dass das zu mehr Erfolgen führen könnte. Es gebe einen anderen Druck in solche Prozesse, wenn klar sei, dass es eine Instanz gibt, die die Umsetzung überprüft: "Es gibt auch andere Städte, die gucken, dass es umgesetzt wird – und wenn es nicht umgesetzt wird, kann man diesen Titel im Zweifel auch verlieren." Das sei peinlich und möge man vermeiden, sagt Peter.