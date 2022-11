Der Zoo Leipzig hat am Buß- und Bettag seinen sieben Wochen alten Elefantenbullen auf den Namen "Akito" getauft, wie er am Mittwoch mitteilte. Zuvor gab es aus der Bevölkerung 8.500 Namensvorschläge für den Minifanten der asiatischen Art. Der mit "Herbstkind" übersetzte Name wurde bei einer Abstimmung unter 28.000 Zoofans mit 6.397 Stimmen zum Favoriten erklärt, wie eine Zoosprecherin weiter erklärte. Das Ergebnis verkündete Zoodirektor Jörg Junhold. Andere Übersetzungen aus dem Japanischen lassen auch den Namen "Kleiner Teufel" für Akito zu. Die Taufzeremonie bestand in einem Bad des Vierbeiners in einem kleinen Planschbecken.

Zoodirektor Prof. Jörg Junhold (rechts) verkündete zur Taufe des am 25. September 2022 geborenen Elefantenbullen den Namensfavoriten der Zoofans. Bildrechte: Zoo Leipzig