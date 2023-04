Der Leipziger Zoo hat eine Elefantenkuh an den Tierpark Cottbus abgegeben. Wie der Zoo in Leipzig mitteilte, ist die 40 Jahre alte Don Chung am Mittwoch wohlbehalten in einem Spezialtransporter angekommen. Ihr Tierpfleger wird sie in den ersten Tagen noch an der Spree betreuen und eingewöhnen helfen. Der Tierpark in Cottbus begrüßte den Neuzugang mit einem Festmahl aus Heu, Möhren und Rüben. Er hat kürzlich ein neues Elefantenhaus fertiggestellt und möchte weiterhin verstärkt ältere Dickhäuter halten.