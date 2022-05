Kolonialismusvorwürfe Stadtrat stoppt Afrika-, Asien- und Südamerika-Shows des Zoos in Leipzig

Der Leipziger Zoo soll Abendveranstaltungen wie "Hakuna Matata" oder "El Dorado" bis zum Jahresende durch Formate ersetzen, die keine Stereotpyen und Klischees über Afrika und Südamerika verbreiten. Das hat der Stadtrat beschlossen. Der entsprechende Antrag kam vom Migrantenbeirat. Das Gremium hatte moniert, dass die Shows in der jetzigen Form den sogenannten strukturellen Rassismus stärkten und indirekt Rassismus-Betroffenen schadeten, da die Abende auf kolonial-rassistischen Erzählweisen aufgebaut seien. Durch Rhetorik, Bildsprache und Darstellung würden Klischees über Afrika, Asien sowie Süd- und Mittelamerika wiederholt, hieß es.

"Afrika live erleben. Afrika als riesiger Kontinent. Oder Südamerika oder Asien. Und das verkürzt auf einen Abend und exotisches Essen. Als ob alle Afrikaner und Afrikanerinnen dieses Essen essen oder sich so bewegen oder sich so bekleiden", sagte der Co-Vorsitzende des Migrantenbeirats, Mohammed Okasha, im Gespräch mit MDR AKTUELL. Der Beschluss des Stadtrates sei das Ergebnis eines zweijährigen Kampfes, so Okasha, der bei einigen Städträten eine Veränderung ihrer usprünglichen Position festgestellt hat: