Im Leipziger Zoo sind vier Löwenbabys geboren worden. Wie der Zoo mitteilte, brachte die Angola-Löwin Kigali die Jungtiere am Mittwoch zur Welt. Bislang kümmere sie sich in der Mutterstube vorbildlich um den Nachwuchs. Im Vorfeld habe man Abläufe angepasst und freue sich, dass Kigali positiv darauf reagiert habe.

Vater der Jungtiere ist Löwe Majo, der im Mai an einer Rippenfellentzündung gestorben ist. Seitdem lebt Kigali allein in der Löwensavanne. Es ist bereits der fünfte Wurf der Löwin. Allerdings war die Geburt im Januar dieses Jahres glücklos. Das Jungtier wurde eingeschläfert, da Kigali es nicht angenommen und versorgt hatte.

Das Löwengehege des Leipziger Zoos stand zuletzt auch aus anderen Gründen im öffentlichen Fokus. Der aus der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co." bekannte Tierpfleger Jörg Gräser war nach 36 Jahren im Löwengehege in einen anderen Bereich versetzt worden. Daraufhin setzten sich Fans in einer Online-Petition und in sozialen Medien für seine Rückkehr ein. Kritik hatte es auch daran gegeben, dass im März ein geschlachtetes Zebra vor den Augen der Besucher an die Löwen verfüttert worden war.