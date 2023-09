In Richtung Leipzig seien Fahrzeitverlängerungen von bis zu 20 Minuten möglich, die Züge halten weiterhin in Wittenberg. Die Züge der EC-Linie 27 von Hamburg nach Prag fahren in beiden Richtungen auf dem üblichen Weg, können aber bis zu 20 Minuten länger brauchen, so die Bahn.