In der Tat, das gibt es. Die meist sehr jungen Sportler ertragen auch unangenehme Situationen lange Zeit. Sie sind ehrgeizig, wollen etwas erreichen und sagen dann: "Ich beiß' mich durch." Verletzungen und Kränkungen durch den Trainer werden dann einfach unterdrückt. Außerdem gibt es ja nicht nur Schwarz oder Weiß. Der Trainer schreit ja nicht nur, sondern es gibt natürlich auch schöne Stunden, in denen man gut miteinander umgeht. All das macht es den Sportlern schwer, sich aus der misslichen Lage zu lösen.