Antisemitische Straftaten sollen in Sachsen besser erkannt und strafrechtlich verfolgt werden können. Dazu haben die Generalstaatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt einen gemeinsamen Leitfaden erarbeitet. Generalstaatsanwalt Hans Strobl erklärte, bei Straftaten werde der antisemitische Hintergrund oft nicht erkannt. Zudem gebe es ein "großes Dunkelfeld." In den jüdischen Gemeinden hätten viele Menschen Angst, entsprechende Delikte anzuzeigen. Strobl zufolge ist der Handlungskatalog aus einem vertrauensvollen Dialog mit den Juden in Sachsen entstanden.

Der Leitfaden für den Dienstgebrauch könne als eine Art Checkliste verstanden werden. Er liste Indikatoren dafür auf, was Antisemitismus ist, sagte Strobl. Beamte sollten so etwa für bestimmte Tatorte oder bestimmte Tage sensibilisiert werden, etwa jüdische Feiertage, oder aber auch für Symbole.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, betonte, in vielen Bundesländern gebe es diesbezüglich erhebliche Defizite. Der Leitfaden könne in modifizierter Form auch in anderen Regionen zum Einsatz kommen. Auch Nora Goldenbogen, die Vorsitzende des Landesverbands Sachsen der Jüdischen Gemeinden, lobte die Arbeit der Behörden. Dies sei ein wichtiger Schritt, um "Antisemitismus in unserer Region gemeinsam wirkungsvoll entgegen zu treten."