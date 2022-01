2plus-Konzept 2plus (Sorbisch sowie Deutsch plus weitere Sprachen) ist ein pädagogisches Konzept für sorbisch-deutsche Schulen in Sachsen zum schnelleren Erlangen der Mehrsprachigkeit. Die Kinder lernen im Schulunterricht beide Sprachen gleichzeitig. Die Eltern entscheiden, mit welcher Sprache ihr Kind in der Grundschule zu lesen beginnt. Ziel ist es, dass die Kinder nach dem vierten Schuljahr sich in beiden Sprachen verständigen können.