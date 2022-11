Grundschule Viele Wege führen zum Lesen und Schreiben in Sachsen

Lesen und schreiben sind zwei Handwerke, die Kinder in der Schule erlernen. Doch mit der "Schulausgangsschrift" haben die heutigen Methoden an Sachsens Grundschulen nicht mehr viel zu tun, sagt die Dresdner Lehrerin Ines Hölzel, die auch Fachberaterin für Deutsch ist. Da jedes Kind anders sei, gebe es an sächsischen Schulen eine breit gefächerte Palette von Methoden und Mischformen. "Die Entwicklungsunterschiede bei den Kinder sind heute groß, bis zu drei Jahre." Dies erfordere unterschiedliche Herangehensweisen.

Das geht soweit, dass an ein und derselben Grundschule in drei Klassen mit drei verschiedenen Modellen unterrichtet wird, weiß die Vorsitzende des Landeselternrats Sachsen, Nicolle Möller. "Und alle können am Schluss schreiben." Die sogenannte Schulausgangsschrift trat in der DDR 1968 in Kraft und war Standard für mehrere Schülergenerationen.

Lehrerverband: Schreibschrift in Sachsen meist ab Klasse 2

Die bekannteste Methode ist noch immer die analytisch-synthetische Leselernmethode mit der Fibel, erklärt Katlen Worotnik vom Sächsischen Lehrerverband. Die Schreibschrift werde in den meisten Schulen erst ab Klasse 2 eingeführt, sagte Worotnik MDR SACHSEN. "In der Klasse 1 wird vor allem mit der Druckschrift gearbeitet." Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei über die einzelnen Laute die dazugehörigen Buchstaben kennen. "Wenn ich das Wort Oma nehme, dann habe ich das O und setze das M und das A als Laut dazu und dann setzen die Kinder das Wort zusammen."

In der Klasse 1 wird vor allem mit der Druckschrift gearbeitet. Katlen Worotnik Sächsischer Lehrerverband

"Lesen durch Schreiben" in Sachsen seltener

Eine weitere Methode, mit der Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen arbeiten, ist "Lesen durch Schreiben" des Schweizer Reformpädagogen Jürgen Reichen. Statt per Fibel Buchstabe für Buchstabe zu lernen und diese dann zusammenzusetzen, nutzen Schüler dafür eine Anlauttabelle. Ein Wort wird in Laute zerlegt; die Kinder suchen auf der Tabelle anhand von Bildern die ihnen passend erscheinenden Buchstaben und setzen das Wort selbst zusammen. Laut Kultusministerium wird "Lesen durch Schreiben" in Sachsen aber nur in sehr wenigen öffentlichen Grundschulen als einzige Methode praktiziert.