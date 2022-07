Die Szene, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursiert, ist nicht einmal eine halbe Minute lang: Ein Mann bahnt sich rennend und mit panischem Blick den Weg durch eine Menschenmenge. Auf seiner Flucht stößt er einen ängstlichen Schrei aus. Er wird von mehreren Vermummten verfolgt. Die Kamera macht einen Schwenk. Im nächsten Moment ist nur noch zu sehen, wie die Verfolger zurückkommen. Der Verfolgte – laut Tweet soll es sich um einen "deutschen Antifaschisten" handeln, der Teil einer der "brutalsten Gruppen" sein soll – ist verschwunden.

Aufgenommen wurde der Vorfall eher zufällig – am Rande eines ultranationalistischen, rechtsextremen Unabhängigkeitsmarsches am 11. November 2021 in Warschau. Bei dem Gejagten handelt es sich mutmaßlich um Johannes D. Der 30-Jährige ist im Verfahren am Dresdener Oberlandesgericht gegen Lina E. und drei weitere mutmaßliche Linksextremisten ein "Kronzeuge". Er soll zum inneren Zirkel der Beschuldigten gehört haben. Seit Ende April ist er jedoch in der Obhut des LKA Sachsen, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz ihn als Informant angeworben hatte.

"Der Kronzeuge" packt aus

Seitdem hat D. mindestens sieben Male mit den Ermittlern über mutmaßliche Taten der Angeklagten gesprochen. Mehr als 200 Seiten Protokoll wurden bisher geschrieben. Die Verteidigung geht davon aus, dass es wesentlich mehr sind.

Coup der Ermittler?

Auf MDR-Nachfrage wollte das LKA Sachsen keine Einschätzung zur Bedeutung des Zeugen treffen, "da es bis dato keinen vergleichbaren Fall gab". Das LKA verwies für weitere Fragen in diesem Fall an die Bundesanwaltschaft. Diese äußert sich generell nicht zum laufenden Verfahren. Beobachter der Szene bezeichnen die Aussagen von D. aber als größten Coup der Ermittler, seitdem Tarek Mousli Ende der Neunziger Jahre gegen die "Revolutionären Zellen" ausgepackt hatte.