Der erste Freitag im Juni soll nach dem Willen der Linken als "Kinder- und Familienfreitag" zu einem gesetzlichen Feiertag in Sachsen werden. Sachsen soll damit dem Beispiel anderer Länder folgen, in denen der Internationale Kindertag am 1. Juni bereits ein Feiertag ist, sagte die kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Linken, Anna Gorskih. "Wir wollen den Eltern und Großeltern mehr Zeit für sich und ihre Kinder einräumen und zugleich die Aufmerksamkeit auf die Kinder, ihre Lebenssituation und ihre Rechte lenken."

An dem arbeitsfreien Tag sollen alltägliche Verpflichtungen in den Hintergrund rücken. Die freie Zeit soll demnach für intensive soziale und familiäre Beziehungen genutzt werden, um Regeneration, Erholung und gemeinsame Zeit füreinander zu ermöglichen.

Die Linken-Politikerin Anna Gorskih will mit ihrem Vorschlag Familien in Sachsen mehr Zeit füreinander einräumen. Bildrechte: dpa

Die Einführung wäre laut Gorskih ein Schritt, um Sachsen kinderfreundlicher zu machen. Gleichzeitig würde Sachsen bei der Verteilung der gesetzlichen Feiertage den Anschluss zu anderen Bundesländern finden. Derzeit gibt es in Sachsen elf gesetzliche Feiertage. In einigen anderen Bundesländern sind gesetzlichen Feiertage zahlreicher. In Bayern gibt es aktuell 13, in Baden-Württemberg und dem Saarland sind es zwölf gesetzliche Feiertage.