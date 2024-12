In diesen Minuten stellen die sächsischen Grünen ein Rechtsgutachten in Dresden vor. Das trägt den Titel: "Stimmgebung bei der Wahl des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen". Im Auftrag der Partei hat sich ein Gutachter mit den rechtlichen Vorgaben an die Stimmgebung nach Artikel 60 der Sächsischen Verfassung befasst. Dabei geht es auch um die Frage, ob im Fall von konkurrierenden Kandidaturen die Möglichkeit gegeben sein muss, mit "Nein" zu stimmen.

Landesvorstand und Landesparteirat werden am Montagabend das Ergebnis in einem formalen Beschluss bewerten. Für den Landesvorstand der SPD sei das Ergebnis bindend, hatten die beiden Vorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann schon vor der Abstimmung angekündigt.

Am 3. Advent haben sich die sächsischen Grünen in Löbau zum Landesparteitag getroffen. Dabei ging es zwar um die bevorstehende Bundestagwahl, am Rande aber auch um die Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch in Dresden. Die Grünen wollen bei ihrem Nein zu Kretschmer bleiben, sagte Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert. "Wenn die CDU mit Michael Kretschmer ins Rennen geht, wird sich an unserer Entscheidung nichts mehr ändern." Ende voriger Woche hatte es eine Unterredung mit dem CDU-Landeschef gegeben. Schubert über Kretschmer: