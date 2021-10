Die Autobahn 17 in Richtung Prag ist derzeit zwischen Bahretal und Bad Gottleuba gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, steht in diesem Bereich auf den Standstreifen ein brennender Sattelschlepper. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Gegenwärtig ist nur eine Fahrspur frei. Der Verkehr staut sich nach Angaben des MDR-Verkehrsstudios auf einer Länge von 13 Kilometer. Autofahrer benötigen anderthalb Stunden mehr. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in die Nacht dauern.