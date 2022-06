Wir haben zurzeit eher eine Gewinn-Preisspirale. Die Unternehmen machen enorme Gewinne durch den Krieg, durch das verknappte Öl und Gas, und dass da die Beschäftigten in die Röhre gucken und nur alleine die höheren Preise tragen sollen, das kann es auch nicht sein. Insofern ist es notwendig, dass auch die Löhne in einem angemessenen Maßstab steigen. Und das wird in Verhandlungen ausgeführt.

Das tun sie aber jetzt auch schon. Und das ganz satt - wenn man die Erhöhungen für Lebensmittelpreise, die um teilweise 25 bis 35 Prozent gestiegen sind, anschaut. Und da sind keine Löhne im Einzelhandel, aber auch nicht in der Lebensmittelherstellung gestiegen, also die Unternehmer bedienen sich derzeit schon fett.

Ich glaube, die Beschäftigten müssen auch einen ordentlichen Anteil davon abbekommen, denn sie müssen ja am Ende dies alles, was teurer geworden ist, ob das Benzin, Gas, Lebensmittel sind, auch bezahlen. Deshalb ist es notwendig, dass sie auch daran Anteil bekommen.

Die Preisspirale haben die Arbeitgeber in der Hand. Sie müssen das nicht unbedingt weitergeben. Im Moment steigen nur die Dividenden, es steigen nur die Gewinne. Aber es kommt nichts bei den anderen Leuten an. Und das ist ein Punkt, wo natürlich auch die Politik gefragt ist. Das ist der zweite Teil.

Dieses Entlastungspaket, das vor wenigen Wochen schon beschlossen worden ist, das braucht eine Ergänzung für 2023. Die Preise werden nicht so kurzfristig sinken. Das ist einfach auch bei den Energie-Entwicklungen, die wir sehen, nicht zu erwarten. Und deshalb muss die Politik jetzt schon nachdenken, wie ein Entlastungspaket aussieht, was dann zum Beispiel auch die Rentnerinnen und Rentner, aber auch Studierende erreicht. Das, was an Belastungen durch die höheren Energiepreise im Herbst und im Winter kommt, wird hart für viele Menschen.