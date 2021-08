Wer auf die Bahn angewiesen ist, muss ab Donnerstag, den 2. September wieder mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ist zunächst bis zum Dienstag, den 6. September angekündigt. In Sachsen sind besonders Reisende in den Ballungsräumen um Dresden und Leipzig betroffen. In den übrigen Regionen sind meist Mitbewerber der DB AG am Zug, die aktuell nicht bestreikt werden. Es ist bereits der dritte Austand innerhalb kurzer Zeit.