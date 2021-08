Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihren Arbeitskampf vorerst beendet. Seit Freitagfrüh rollen die DB-Züge wieder an. Ein Blick auf die Abfahrtstafeln der sächsischen Bahnhöfe zeigt, dass der Zugverkehr wieder nahezu störungsfrei läuft. Die S-Bahnen in den Großräumen Leipzig-Halle und Dresden fahren wieder nach dem üblichen Takr, in Dresden war am Freitagmorgen lediglich noch eine S2 nach Pirna gestrichen. Auch die Fernzüge, die in Sachsen nur noch die Bahnhöfe Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, Dresden-Neustadt, Riesa und Leipzig Hauptbahnhof bedienen, sind wieder nach Fahrplan unterwegs.