Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird voraussichtlich am 4. Juli im Rahmen seines Staatsbesuchs in Deutschland nach Dresden kommen. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes war es sein ausdrücklicher Wunsch, dass Ostdeutschland ein Schwerpunkt seiner Reise ist. Macron will den Angaben zufolge aus diesem Grund in Dresden an der Frauenkirche eine Ansprache an die europäische Jugend halten.



Allerdings steigt zu Hause der politische Druck auf Macron: Straßenkämpfe in mehreren Städten nach dem Tod eines Jugendlichen durch einen Polizeischuss halten Frankreich derzeit in Atem. Die zugespitzte innenpolitische Lage in könnte den Präsidenten zu einer kurzfristigen Absage zwingen. Noch gibt es jedoch dazu keine Informationen.