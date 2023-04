Wenn sich die Frauen und Männer aus dem Vogtland, dem Raum Zwickau/Chemnitz und Dresden treffen, stehen die Karossen im Mittelpunkt. Für Opel waren die Mantas einst ein Verkaufserfolg: Von 1970 bis zum Ende der Modell-Reihe 1988 wurden mehr als eine Million Autos verkauft. Am besten gefällt den Manta-Fans das Basteln an ihren Lieblingen. "Das ist das Schöne an den Autos, man kann viel selber machen. Es ist ganz simpel. Und die Ersatzteilversorgung ist gut", freut sich der Tischler und Türenbauer Philipp Kröger. Am Allerschönsten sei es, wenn man seine Basteleien aus Wintertagen in der Frühlingssonne "endlich auf die Straße bringen kann".