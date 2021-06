Herr Minister Dulig, warum wollen Sie als SPD-Chef in Sachsen aufhören?

Ich bin jetzt zwölf Jahre lang SPD-Landesvorsitzender, und das ist natürlich eine lange Zeit. Man stellt sich aber schon die Frage, was der richtige, was die richtige Aufstellung für die SPD ist, auch in Zukunft wieder erfolgreich zu sein. Denn es ist nicht einfach für die SPD, wenn ich mir die Umfragen anschaue. Und wir stehen vor einem ganz entscheidenden Bundestagswahljahr, wo wir den Erfolg bei der Bundestagswahl sicherstellen wollen.



Wir haben den kompetentesten Kanzlerkandidaten, wir haben ein gutes Wahlprogramm, engagierte und überzeugende Kandidatinnen und Kandidaten hier in Sachsen. Und da wollen wir natürlich jetzt auch nicht mit Debatten über Personen hier in Sachsen in der SPD von dem ablenken, was jetzt notwendig ist, nämlich alle Kraft für den Wahlkampf. Und deshalb haben wir gesagt, wir verschieben den Parteitag. Aber ich wollte ja vor allem einen neuen Impuls in die SPD Sachsen geben, mehr Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen. Und ich trete ja nicht zurück. Ich trete ja nur nicht neu an, und ich bleibe im Team, denn ich werde als Minister natürlich meine Arbeit fortsetzen.

Hätten Sie diese neuen Impulse nicht geben können? Und wenn nein, warum nicht?

Es geht ja darum, dass wir das auf mehr Schultern verteilen. Es geht ja nicht nur um die Ideen, und ich habe noch viel Energie und will auch weiterhin dazu beitragen, dass die SPD erfolgreich in Sachsen ist - auch zur nächsten Landtagswahl erfolgreich und gestärkt hervorgeht. Es geht aber darum, dass wir auch sichtbar machen die Vielfalt in dieser SPD und eben auch mit anderen Köpfen. Und deshalb werde ich einfach meine Ideen weiter mit einbringen und natürlich auch dafür kämpfen. Aber es geht auch darum, dass mehr Leute mehr Verantwortung übernehmen.

Kann so ein kurzfristiger Wechsel vor der Bundestagswahl der SPD schaden?

Der schadet nicht, weil wir sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Wir verhindern jetzt innerparteiliche Streitereien und Diskussionen, weil wir eine andere Kultur des Umgangs miteinander pflegen. Indem wir eben jetzt mit Verantwortung schauen, wie wir die Macht teilen. Und es ist aber eher ein Zeichen der Stärke, wenn man die Macht hat, diese abzugeben und zu teilen und damit eben auch Verantwortung in die SPD zurückzugeben. Das ist ein starkes Signal auch, dass diese SPD sich immer wieder erneuern kann. Und das soll auch ein Signal an die Wählerinnen und Wähler sein, dass wir bei der Bundestagswahl als geeinte SPD hier in Sachsen Stärke zeigen wollen.

Sie wollen weiter Minister bleiben. Was passiert, wenn eine neue Spitze der SPD einen Anspruch auf das Ministeramt hat?