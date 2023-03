Der psychiatrische Maßregelvollzug in Sachsen ist nahezu ausgelastet. Nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums sind Ende Januar 461 Patienten in Kliniken für Forensische Psychiatrie untergebracht gewesen. Insgesamt gibt es in Sachsen 466 Plätze.

Laut Ministerium hat sich die Zahl derjenigen, die per einstweiliger Unterbringung betreut werden müssen, seit 2020 deutlich zugenommen und sich nahezu verdoppelt. Bisher könne der Betreuungs- und Therapiebedarf dennoch abgedeckt werden, hieß es weiter. "Im Jahr 2022 wie auch in den Jahren zuvor konnte allen Straftätern auf Ersuchen der Staatsanwaltschaften des Freistaates Sachsen im erforderlichen Zeitraum ein Platz im Maßregelvollzug zugewiesen werden." Etwa 60 Prozent der Betroffenen verbleiben den Angaben zufolge in Sachsen in einem psychiatrischen Krankenhaus.