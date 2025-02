Mit dem Begriff Masterplan ist Thomas Schmidt im Nachhinein nicht so richtig zufrieden. Sachsens ehemaliger Infrastrukturminister hat die Idee im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Die Formulierung drücke aber vielleicht besser aus, dass es eine Strategie sein solle: "Und zwar eine Strategie, die nicht in Dresden gemacht wird, sondern die in der Region gemacht wird und von der Staatsregierung unterstützt wird."

Es geht vor allem um die Autoregion in Südwestsachsen. 9.200 Beschäftigte arbeiten im VW-Werk in Zwickau. Die Fabrik dort galt bisher als Leitwerk für den Umstieg auf die Elektromobilität. Künftig sollen hier nur noch zwei Audi-Modelle gebaut werden. Thomas Schmidt blickt in die Zukunft: "Wenn das Werk in Zwickau weiter erfolgreich laufen sollte – zur Zeit sieht es ja sehr schwierig aus – auch dann müssen wir der Wirtschaft neue Möglichkeiten geben. Was kann denn für Arbeit in die Region kommen, selbst wenn die Elektromobilität bleibt?"