Bei der Kooperation soll es auch um die Arbeit und Rechte der Presse gehen. Polizisten sollten bereits in ihrer Ausbildung lernen, was Rundfunkfreiheit bedeute, etwa bei der Beschaffung von Filmmaterial, sagte MDR-Intendantin Karola Wille. Außerdem sind Seminare sowohl für Auszubildende im mittleren Dienst der Polizei sowie für Kommissarsanwärter und gestandene Polizisten geplant, kündigte Mirko Göhler, Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei, an. Konkrete Formate würden in den kommenden Monaten ausgearbeitet. Beide Seiten betonten, dass man schon jetzt im regelmäßigen Austausch sei, die Vereinbarung solle die Zusammenarbeit aber vertiefen.