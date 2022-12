Prozess in Leipzig MDR fordert 300.000 Euro Schadensersatz von Ex-Unterhaltungschef

Hauptinhalt

Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Karola Wille, ist am Freitag als Zeugin im Prozess gegen den früheren Unterhaltungschef Udo Foht befragt worden. Nach nur 30 Minuten wurde sie wieder aus dem Zeugenstand im Landgericht Leipzig entlassen. In der Befragung wurde deutlich, dass der Angeklagte Foht hohen Schadenersatz an den Sender zahlen muss.