In den nächsten Wochen stehen in den meisten Landkreisen in Sachsen Landratswahlen an. Geht es nach den MDRfragt-Mitgliedern aus Sachsen, so kommt auf die künftigen Landräte viel Arbeit zu. So sehen knapp drei Viertel die Sicherung der medizinischen Grundversorgung als drängendstes Problem in ihrer Region. Viele sind indes unzufrieden mit der Corona-Politik ihres bisherigen Landrats. Das ist das Ergebnis der Befragung zu den Landratswahlen in Sachsen mit mehr als 9.000 Teilnehmenden aus dem Freistaat.