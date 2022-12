Die Ursachen für Lieferengpässe sind laut Sächsischen Apothekerband vielfältig. Einerseits gebe es in vielen Ländern – auch in China selbst – eine hohe Nachfrage. Bei Fiebersäften für Kleinkinder sei diese allein in Deutschland um das Achtfache gestiegen. Hinzu kommen Probleme mit den Lieferketten durch Personalmangel und fehlende Verpackungen. Gleichzeitig gebe es eine hohe Abhängigkeit der Produktion von Asien. "Aus Kostengründen findet die Wirkstoffproduktion für den Weltmarkt oft in wenigen Betrieben in China oder Indien statt. Steht die Produktion zeitweilig still oder wird eine Charge aus Qualitätsgründen nicht freigegeben, können auch große Hersteller in Europa ihre Fertigarzneimittel nicht liefern", erklärt die SAV-Sprecherin.