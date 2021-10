Der Medizinische Dienst hat in Sachsen 177 Behandlungsfehler festgestellt. Ein Großteil von ihnen passierte bei chirurgischen Eingriffen.

Der Medizinische Dienst Sachsen (MDK) hat im vergangenen Jahr 177 Behandlungsfehler festgestellt. Damit wurde in mehr als einem Viertel der begutachteten Fälle (28,7 Prozent) ein Fehler registriert, teilte der Medizinische Dienst am Dienstag mit. Insgesamt gab es 616 Fälle, die die Gutachter zu prüfen hatten. In 88 Fällen (14,3 Prozent) wurde von den Gutachtern ein direkter Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und einem gesundheitlichen Schaden registriert.