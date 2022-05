Die hohe Nachfrage nach Sonnenblumenöl macht sich auf den Ackerflächen in Sachsen bemerkbar. Wie das Statistische Landesamt in dieser Woche mitteilte, werden in diesem Jahr auf einer Fläche von 5.900 Hektar Sonnenblumen angebaut. Das sei eine Steigerung um 160 Prozent. Auch der Anbau von Soja wurde deutlich erhöht – um 110 Prozent. Bei den Ackerbohnen gibt es eine Steigerung um 58 Prozent.



Das Landesamt bezieht sich auf Daten aus der „Ernte- und Betriebsberichterstattung Feldfrüchte und Grünland“, für die im April dieses Jahres rund 600 landwirtschaftliche Betriebe befragt wurden. Im Juli soll die sogenannte Bodennutzungshaupterhebung veröffentlicht werden, die dann weitere aktuelle Zahlen enthält.

Der Preis für Sonnenblumenöl ist in den vergangenen Monaten extrem gestiegen. Bildrechte: dpa