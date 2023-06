Mehr als 10.000 Beschäftigte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Sachsen bekommen mehr Geld. Bis zu 14 Prozent höhere Entgelte seien für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sozial- und Gesundheitsberufen möglich, teilte das DRK Sachsen am Mittwoch in Dresden mit. Ein Gewerkschaftssprecher betonte, der Tarifvertrag stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller Gewerkschaftsmitglieder von Verdi und dem Arbeitgeberverband. Verdi und der Arbeitgeberverband Wohlfahrt und Gesundheitsdienste e.V., in dem 60 DRK-Verbände aus Sachsen organisiert sind, haben seit Monaten in mehreren Runden über den neuen Tarifvertrag verhandelt.