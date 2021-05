Mit der Änderung der Bauverordnung 2003 in Rheinland-Pfalz wurde die Rauchwarnmelderpflicht für Neu- und Umbauten erstmals in Deutschland eingeführt. Für Bestandsgebäude machte 2010 Mecklenburg-Vorpommern den Anfang.

Rauchmelder sind in der Batteriebetreiben und lassen sich auch von handwerklichen Laien anbringen. Bildrechte: Colourbox

Bis auf Sachsen zogen bislang alle Bundesländer nach. In Thüringen gilt die Rauchwarnmelderpflicht für Neu- und Umbauten seit 2008 und für Bestandsgebäude seit 2019. In Sachsen-Anhalt sind die Rauchmelder seit 2009 in neuen und umgebauten Häusern verpflichtend und seit 2016 in Bestandsbauten.