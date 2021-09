In Sachsen können Schätzungen zufolge bis zu 300.000 Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Darauf macht das Land am heutigen Weltalphabetisierungstag aufmerksam, teilte das Kultusministerium mit. Die Koordinierungsstelle Alphabetisierung in Sachsen (koalpha) plant am Mittwoch digitale Schnitzeljagden und Informationsstände in Grimma und Görlitz. Auch in Chemnitz können sich Interessierte mittels QR-Code auf eine Schnitzeljagd zum Thema Lesen und Schreiben durch die Stadt begeben.